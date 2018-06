Nur noch um 1,9 statt 2,4 Prozent wächst das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr. Schuld an den trüben Konjunkturaussichten ist der Handelskonflikt mit den USA und die neue populistische Regierung in Italien.

Der Handelskonflikt mit den USA und die neue populistische Regierung in Italien trüben die deutschen Konjunkturaussichten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) senkte am Mittwoch seine Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2018 auf 1,9 (bislang: 2,4) Prozent und für 2019 auf 1,7 (1,9) Prozent. Das ist weniger als die Bundesregierung mit 2,3 beziehungsweise 2,1 Prozent veranschlagt. "Die Außen- und Handelspolitik der Vereinigten Staaten sowie die Regierungsbildung in Italien haben die Unsicherheit und die Risiken für die weitere Entwicklung erhöht", räumt auch das Wirtschaftsministerium in seinem aktuellen Monatsbericht ein.

Laut DIW macht sich das doppelt bemerkbar. "Zum einen sinken die Investitionen der deutschen Unternehmen", sagte Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. "Zum anderen leiden darunter die deutschen Exporte." ...

