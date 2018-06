Nach der Einigung mit den USA im Streit um ein Lieferverbot ist ZTE an den Aktienmarkt zurückgekehrt. Aber die Anleger sind verunsichert: Hat der angeschlagenen Technologiekonzern eine Zukunft?

Die Rückkehr an den Aktienmarkt nach der Einigung mit den USA im Streit um ein Lieferverbot kommt dem angeschlagenen chinesischen Technologiekonzern ZTE teuer zu stehen. Die in Hongkong notierten Papiere brachen am Mittwoch um 41 Prozent ein, in Shenzhen betrug das Minus zehn Prozent. Insgesamt verlor der weltweit viertgrößte Netzwerkbauer, dessen Aktien zwei Monate nicht ...

