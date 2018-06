Die DT. POST wird um 2 bis 3 € stärker fallen, als von uns angenommen. Das wären dann 25 % Korrektur. Wir hatten mit 30 € gerechnet und reduzieren auf ca. 27 €. Bitte nehmen Sie die Kauflimits entsprechend zurück. Der simple Grund: 80 % aller Analysten nebst Banken stufen die DT. POST zurück und empfehlen sie zum Verkauf.



Bei DT. TELEKOM lief das Gleiche vor wenige Wochen. Unser Einkaufskurs lag bei 14 € und es dürften auch 12,50/13 € werden. Als nächster ist DAIMLER in dieser Reihe dran. Wir registrieren durchweg gesenkte Daumen und der letzte Tiefstkurs lag bei 59,01 € (52-Wochen-Vergleich), auch ein 1 bis 2 € tiefer könnten rein technisch ebenfalls Auffangkurse liegen. Unser deutliches Unbehagen zur Dieselpolitik in Deutschland haben wir beschrieben.



