FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSSEN INNOV.SP.ADR DL-,01 0BG2 US6884102087
AB/FROM ONWARDS 13.06.2018 12:45 CET
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OSSEN INNOV.SP.ADR DL-,01 0BG2 US6884102087
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