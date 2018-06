Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung im Tagesverlauf dürfte sich am Mittwoch der lethargische Handel an der Wall Street fortsetzen. Denn vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich Anleger kaum aus der Deckung wagen. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed gilt als ausgemachte Sache und ist weitgehend eingepreist.

Nachdem die US-Verbraucherpreise am Vortag auf Jahressicht eine Verfestigung des Preisauftriebes oberhalb des Inflationsziels der Fed gezeigt hatten, könnten die Erzeugerpreise noch vor der Startglocke das Bild steigender Inflationswerte untermauern. Noch immer ist ungeklärt, ob sich Anleger auf drei oder vier Leitzinsanhebungen im laufenden Jahr einstellen müssen. Daher dürften die Preisdaten einen Vorgeschmack auf die späteren Fed-Aussagen zur mittelfristigen Geldpolitik liefern.

"Die unmittelbare Marktreaktion auf den Fed-Entscheid dürfte geprägt sein von der Frage, ob die mittelfristige Zinsprojektion sich in Richtung vier Zinserhöhungen im laufenden Jahr bewegt. Wir glauben, dass dies der Fall sein wird. (...). Wir erwarten keine dramatischen Veränderungen in der Charakterisierung von Wirtschaftswachstum oder Inflation in der Presseerklärung", sagt Währungsstratege Adam Cole von RBC Capital Markets mit Blick auf die Fed-Entscheidung.

