Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise sind im Mai um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Der Zuwachs habe dabei auf einer breiten Basis gestanden. Die Kernverbraucherpreise hätten in vergleichbarem Ausmaß zugelegt. Ein deutlicheres Plus in Höhe von 0,9% habe sich angesichts des zwischenzeitlich gestiegenen Ölpreises bei den Energiepreisen ergeben. Deren Vorjahresrate sei im Zuge dessen und aufgrund von Basiseffekten von 7,9% auf 11,7% in die Höhe geschnellt, was die gesamte Inflationsrate um drei Zehntel auf 2,8% gehievt habe. Die Kernteuerung habe ihren im Zuge des höheren Lohndrucks seit Herbst vergangenen Jahres anhaltenden Aufwärtstrend mit einem Anstieg von 2,1% auf 2,2% weiter fortgesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...