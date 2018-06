Wien (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments erweitert ihre globalen Investmentkapazitäten um Infrastrukturanlagen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zuge dessen seien vier neue Kollegen eingestellt worden, um die Basis für ein Infrastruktur-Team zu schaffen. An dessen Spitze werde Heiko Schupp als globaler Leiter des Bereichs Infrastruktur-Investitionen stehen. Er sei bereits im September 2017 von Hastings Fund Management zu Columbia Threadneedle gewechselt. Schupp bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Infrastruktur mit, unter anderem bei Pantheon Ventures, der Bank of Scotland und Pricewaterhouse Coopers. ...

