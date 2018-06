Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe weiterhin mit Produktionsrisiken in der Demokratischen Republik Kongo zu kämpfen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau aber attraktiv bewertet./edh/ag Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-06-13/13:10

ISIN: JE00B4T3BW64