Das Kabinett hat für Arbeitnehmer einen Rückkehranspruch in Vollzeit auf den Weg gebracht. Die CSU-Minister in der Großen Koalition geben allerdings Bedenken zu Protokoll. Kritik kommt von der Gesamtmetall.

Die Bundesregierung hat das lange umstrittene Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Mittwoch den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Im Kern geht es darum, dass die Arbeit zum Leben passt", sagte Heil. Gestaffelt nach Betriebsgrößen sollen Arbeitnehmer ein Recht auf Rückkehr in ihren Vollzeitjob erhalten, wenn sie für eine von vornherein befristete Dauer in Teilzeit wechseln. Das würde für etwa 22 Millionen Beschäftigte gelten. Für derzeitige Teilzeitbeschäftigte soll es leichter werden, ihren Wunsch auf Vollzeit gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen.

Die Neuregelungen sollen zum 1. Januar in Kraft treten. Der Bundestag muss dem Gesetzentwurf noch zustimmen. CSU-Minister in der Bundesregierung brachten ihre Bedenken laut Heil in einer Protokollnotiz ...

