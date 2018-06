Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 153 auf 128 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Förderkürzung für Solaranlagen in China belaste das Polysilizium-Geschäft, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem dürfte aber eine weiterhin positive Entwicklung der Sparte Silicones gegenüberstehen./ag/edh Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-06-13/13:22

ISIN: DE000WCH8881