Köln (ots) - Der Bundesverband der Betreuungsdienste e.V. (BBD, mit Verwaltungssitz in Köln, lädt am 27. Juni 2018 ins Tagungshotel Freischütz in Schwerte (NRW) zur ersten Fachtagung für Inhaber und Betreiber von Betreuungsdiensten ein.



Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des bevorstehenden Pflegenotstands, steigt die Zahl der häuslichen Betreuungsdienste stetig an. Eine konkrete Zahl liegt jedoch nicht vor. Der BBD will aktiv dazu beitragen, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Mit dem Ziel, eine eigenständig anerkannte Branche zu werden - mit eigenen Qualitätsstandards und eigener Pflegekassenzulassung. Damit auch die Betreuungs- und Versorgungssituation für hilfs- und pflegebedürftige Menschen zu verbessern. Der Bundesverband ist überzeugt, dass sich das nur gemeinschaftlich meistern lässt.



Mit dem innovativen und auf die Betreuungsbranche zugeschnittenen Veranstaltungsformat wirbt der BBD um die Teilnahme von Betreuungsdiensten. Praxisnahe Fachvorträge, Podiumsdiskussion, Begegnungen und Dialog, Information und Orientierung, Austausch und Miteinander. "Wir laden BBD-Mitgliedsunternehmen, Interessenten, Entscheider, Führungskräfte und Inhaber aus NRW herzlich ein, einen spannenden, lebendigen Tag zu verbringen", so Vorstandsvorsitzender Veil.



Die Teilnehmer der lokalen Fachtagung erwartet an nur einem Tag ein kompaktes Programm, vorgetragen von führenden Experten und Praktikern rundum den Betreuungsalltag. "Für Austausch und Begegnungen unter Branchen-Kollegen ist genügend Zeit eingeplant. Der Mix gibt dem Format seinen unverwechselbaren Charakter", ergänzt Jörg Veil.



Der Bundesverband, 2014 gegründet, hat bereits über 100 Mitglieder und wächst stetig. Veil wörtlich: "Mit dem neuen Angebot, wollen wir speziell Betreuungsdiensten, die Möglichkeit bieten sich dort zu informieren, wo Sie wohnen und arbeiten. Für uns sind Austausch und Vernetzung mit unseren Mitgliedsunternehmen und Interessenten sehr wichtig. "Gemeinschaft macht stark!" ist unser Verbands-Motto, betont Veil.



Acht Experten sind vertreten. Auch ein Redner aus dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS, NRW) hat sich angekündigt. Sein Impulsvortrag trägt den Titel: "Ergänzende Unterstützungsangebote in der häuslichen Versorgung - Strukturen und Perspektiven". Mit einem interaktiven World Café zum Thema: "Marketing für Betreuungsdienste im digitalen Wandel" wird der erste Fachtag abgerundet.



"Erwartet werden Betreuungsdienste aus ganz NRW, aber auch über die Landesgrenzen hinaus freuen wir uns über eine rege Teilnahme von Interessenten", sagt Veil. "Mehr Informationen zu den Referentinnen und Referenten, Fachvorträgen, das Programm zum Download und ein Anmeldeformular finden Interessenten online unter www.fachtagung-betreuungsdienste.de ", ergänzt Jörg Veil.



Über den Bundesverband der Betreuungsdienste e.V.



Der Bundesverband der Betreuungsdienste e.V. (BBD) versteht sich als Interessensvertretung für Betreuungsdienste. Im BBD sind Unternehmen organisiert, die Betreuungsleistungen für hilfs- und pflegebedürftige Menschen erbringen. Einen Schwerpunkt bilden die Seniorenbetreuung sowie die Entlastung pflegender Angehöriger. Mit ihrem Angebot verstehen sich die im BBD organisierten Betreuungsdienste als Ergänzung des klassischen Pflege- und Betreuungsangebots durch die ambulanten Pflegedienste.



