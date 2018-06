Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Owen Jones passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals und die jüngsten Handelsvolumina an./ag/edh Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-06-13/13:32

ISIN: GB00B0SWJX34