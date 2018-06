Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analyst Ben Uglow rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer weiterhin überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Papiere der Münchner. Die Profitabilität in der Kraftwerkssparte habe ihren Tiefpunkt erreicht und das Geschäft mit Lösungen für Fertigungsprozesse sei unterbewertet. Die Strategie "Vision2020+" werde dem weltweit am günstigsten bewerteten Industriekonzern zusätzlichen Schwung geben./ag/zb Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-06-13/13:36

ISIN: DE0007236101