Bentley Motors und Graf von Faber-Castell lancieren die "Graf von Faber-Castell for Bentley" Kollektion - luxuriöse Schreibgeräte und Accessoires, in denen zeitloses Design, Leidenschaft für Präzision und außergewöhnliche handwerkliche Verarbeitung perfekt miteinander verschmelzen.



Die Kollektion besteht aus drei Schreibgeräte-Serien und passenden Accessoires. Alle Produkte wurden von Graf von Faber-Castell und Bentley gemeinsam designt, entwickelt und mit höchstem handwerklichen Knowhow gefertigt.



Bentley steht für automobile Legenden, die höchste Leistungsfähigkeit mit bestmöglichem Komfort und Raffinesse verbinden. Seit der Gründung der britischen Automobil-Luxusmarke vor fast hundert Jahren verbindet man mit diesem Namen klassische Eleganz, unverwechselbares Design und beispiellose Sorgfalt im Umgang mit kleinsten Details.



Diese Qualitäten prägen auch die neue "Graf von Faber-Castell for Bentley" Kollektion. Sie wird ab 1. September 2018 zu Verkaufspreisen von 220 Euro bis 390 Euro weltweit erhältlich sein in den Graf von Faber-Castell Stores, in Kaufhäusern und Fachgeschäften, online sowie in ausgewählten Bentley Autohäusern. Im kommenden Jahr wird die Kollektion um weitere Schreibgeräte-Serien sowie eine limitierte Sonderedition erweitert.



BENTLEY



Bentley Motors ist die begehrteste Luxus-Automobilmarke der Welt. Am Hauptsitz des Unternehmens in Crewe (England) sind sowohl die Bereiche Design, Forschung und Entwicklung als auch die Produktion der vier Haupt-Modelllinien Continental, Flying Spur, Bentayga und Mulsanne angesiedelt. Die Kombination von seit Generationen aufgebautem handwerklichem Know-How, hoher Engineering-Kompetenz und moderner Spitzentechnologie ist einzigartig für die britische Luxusautomobilmarke. Bentley steht für Produkte von herausragender Wertigkeit und ist ein Aushängeschild für den Qualitätsstandard "Handmade in England". Bentley beschäftigt in Crewe rund 4.000 Mitarbeiter.



GRAF VON FABER-CASTELL



1761 gegründet, zählt Faber-Castell zu den renommiertesten Herstellern hochwertiger Schreib- und Zeichengeräte weltweit. Seit 1993 gibt es mit der Luxusmarke Graf von Faber-Castell eine Linie, die traditionsreiche Handwerkskunst und anspruchsvollste Formgebung in immer wieder neuen Design- und Kooperationsideen umsetzt - perfekt für das Zusammenspiel mit dem ebenso stilbewussten wie innovativen Spirit des Hauses Bentley.



