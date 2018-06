Erfurt (ots) - Vier Jahre Sehnsucht haben ein Ende: Am 14. Juni beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Jess und Ben schauen sich in der Republik um und machen den WM-Trendcheck: Wo gibt es die beste Stimmung? Was sind die heiß diskutierten Themen? Und was die Top und Flops der Fußballweltmeisterschaft in Russland?



Fünf Tage, fünf Trendchecks: Ob im Dortmunder Fußballmuseum oder auf Schalke - Jess und Ben sind an besonderen Fußball-Orten und befragen Kinder und Jugendliche zur diesjährigen Weltmeisterschaft.



Die ersten WM-Trendchecks im Überblick:



- 14. Juni - WM-Trendcheck 1 (Dortmund) - 21. Juni - WM-Trendcheck 2 (Eglofs/Bodensee) - 28. Juni - WM-Trendcheck 3 (Gelsenkirchen-Schalke)



Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Meinungen Heiße Diskussionen: Welche Tore waren die schönsten, welches Foul war das heftigste und welche Karte übertrieben? Welche Mannschaft hat die auffallendsten Trikots und welcher Kicker entwickelt sich zum besten Turnierspieler? Jess und Ben werten zusammen mit jungen Fußball-Fans die Matchs, das Geschehen am Spielfeldrand und Trends rund um die WM aus. Auch die Meinung der Zuschauer ist gefragt: Sie können bei den "KiKA LIVE"-Charts unter kika-live.de für ihren Lieblingssong zur WM abstimmen!



Die "KiKA LIVE WM-Trendchecks" - vom 14. Juni bis 12. Juli 2018 immer donnerstags um 20:00 Uhr bei KiKA.



Pressekontakt:



FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krieler Str. 13; 50935 Köln Tel.: 0221 / 93 33 080; aktas@foolproofed.de; hermjohannes@foolproofed.de Ansprechpartner: Yonca Aktas, Markus Hermjohannes



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de