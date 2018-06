Wie haben eigentlich die größeren Aktionäre von Dialog Semiconductor Plc (kurz ?Dialog Semi?) auf die Nachricht reagiert, dass Apple in diesem Jahr voraussichtlich weniger Umsätze bringen wird? Dieses Update zum ?Customer Business Outlook? 2018 war bekanntlich am 31. Mai veröffentlicht worden und hatte den Kurs der Dialog Semi-Aktie deutlich unter Druck gesetzt. In einem ?conference call? zu dem Thema hatte der CEO von Dialog Semi Rede und Antwort gestanden und u.a. darauf verwiesen, dass sein ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...