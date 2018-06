In Bezug auf die Deutsche Bank-Aktie ist es zuletzt gefühlt etwas ruhiger geworden. Die Notierung des Papiers hat sich gewissermaßen unter der 10-Euro-Marke eingerichtet. Ein neuer ernsthafter Versuch, umgehend wieder über diese Marke zu springen, lässt zwar auf sich warten. Aber dafür hat auch der Abwärtsdruck offenbar abgenommen ? es sieht derzeit eher nach einer Art Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären aus. In so einem Umfeld gilt es, nach möglichen Impulsen für Bullen oder Bären Ausschau ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...