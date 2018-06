die Gazprom-Aktie ist am Dienstag um etwa 1 % nach unten gerutscht. Am übergeordneten Bild ändert sich jedoch vergleichsweise wenig, meinen die Spezialisten der charttechnischen Analyse. Denn Gazprom befindet sich in den Augen der Charttechniker insgesamt zumindest im leicht abwärts geneigten Seitwärtstrend, allerdings gibt es hinreichende Chancen, auch einen längerfristigen Aufwärtstrend zu vermuten, der Schwächephasen hat.

Denn: Gazprom konnte immerhin seit Anfang April binnen zweier ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...