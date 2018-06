Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um fast 16,5K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Montag bei 253.422 Kontrakten lag. Das Volumen folgten diesem Beispiel und legt um 48,3K Kontrakte zu, was der zweitgrößte Anstieg seit dem 29. Mai ist. GBP/USD könnte die 1,3300 testen ...

