Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben: Mehr Fahrgäste bei der Deutschen Bahn. Viel mehr Fahrgäste. Der Konzern bestellt nun schon mal neue Züge - und verkauft billigere Fahrkarten. Geht die Rechnung auf?

Wer drin sitzt, erkennt ihn daran, dass die Sitzreservierung an der Lehne aufleuchtet. Und dass es Platz für Fahrräder gibt sowie kaum noch Abteile: Der ICE4 ist der neue Vorzeigezug der Bahn. Neun sind inzwischen schon mit Fahrgästen unterwegs. Auch wenn manch Reisender über Beleuchtung und Sitze schimpft - an diesem Mittwoch beginnt der Aufsichtsrat des Staatskonzerns, einen weiteren Bestellschein auszufüllen.

Mehr neue Züge, mehr neue Kunden - so hofft man im Berliner Bahntower. Trotz Milliarden-Ausgaben soll Bahnfahren günstiger werden. "Wir spielen auf Angriff", bemühte Bahnchef Richard Lutz am Wochenende noch einmal die Fußballmetapher. Das bundeseigene Unternehmen will sich nicht hinten reinstellen und zusehen, wie Billigflieger, Fernbusse und Mitfahrzentralen beim Kunden punkten.

Lutz will weitere Fahrgastrekorde. "Mit mehr Zügen, mehr günstigen Tickets und besserem Service, etwa kostenlosem WLAN", wie der Vorstandschef in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" wirbt. Ursprünglich hatte die Bahn 130 ICE4-Züge für 5,3 Milliarden Euro bestellt, sich dann aber bei gleicher Gesamtwagenzahl für mehr lange und weniger kurze Züge entschieden, insgesamt 119, die Siemens bis 2023 liefert; auch Bombardier arbeitet an dem Zug mit.

Nun stockt die Bahn die Bestellung auf. Voraussichtlich eine Milliarde zusätzlich fließt in weitere Hochgeschwindigkeitszüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...