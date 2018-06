DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Euroraum-Industrieproduktion sinkt deutlicher als erwartet

Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich im April etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung von Eurostat sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von 0,7 Prozent prognostiziert. Der zunächst für März gemeldete Zuwachs von 0,5 Prozent wurde auf 0,6 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im April um 1,7 (März: 3,2) Prozent.

Britische Inflation marginal schwächer als erwartet

Der Inflationsdruck in Großbritannien hat sich im Mai etwas weniger erhöht als erwartet. Nach Mitteilung der Statistikbehörde stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen damit um 2,4 (April: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von 0,4 und 2,5 Prozent prognostiziert. Die Jahreskernteuerung lag wie erwartet bei 2,1 Prozent. Die Einzelhandelspreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 3,3 Prozent, während Volkswirte hier 3,4 Prozent Inflation erwartet hatten. Die Jahresrate der Output-Erzeugerpreise lag wie erwartet bei 2,9 Prozent.

OECD-Frühindikator deutet auf stabiles Wachstum hin

Der Konjunkturfrühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet nach Aussage der Organisation auf ein stabiles Wachstum in den Mitgliedsländern insgesamt hin. Das Gleiche gilt laut OECD für die USA, Japan und Kanada. Dagegen werde für den Euroraum, für Deutschland, Frankreich und Italien sowie für Großbritannien eine Wachtumsabschwächung angezeigt. Für China sei eine Wachstumsverstärkung zu erwarten. OECD-Frühindikator sank im April auf 99,0 (März: 100,0) Punkte.

IEA: Ölnachfragewachstum bleibt 2019 konstant

Die weltweite Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) im nächsten Jahr robust bleiben, obwohl das Angebotswachstum weiterhin von der US-Produktion dominiert wird. Die IEA prognostiziert, dass die tägliche Ölnachfrage 2019 um 1,4 Millionen wachsen wird, was dem Niveau des laufenden Jahres entspräche. Ein bedeutender Teil dieses Wachstums dürfte laut IEA durch die steigende Nachfrage nach Chemikalien getrieben werden.

Fed erwägt Pressekonferenz nach jedem FOMC-Meeting

Die US-Notenbank denkt darüber nach, künftig nach jeder Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC eine Pressekonferenz ihres Chairman Jerome Powell anzusetzen. Sie würde damit mit einer Konvention brechen, die seit der Einführung von Pressekonferenzen im Jahr 2011 besteht. Zu dieser Konvention gehört auch, dass sie wichtige geldpolitische Entscheidungen nur bei Sitzungen mit anschließender Pressekonferenz trifft. Eine Beendigung dieser Praxis würde ihr mehr taktische Freiheiten geben.

Eiopa-Chef Bernardino: Gradueller Zinsanstieg kein Problem für Versicherer

Der Chef der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, Gabriel Bernardino, hält einen langsamen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrer ultralockeren Geldpolitik für unproblematisch. "Die Industrie ist darauf definitiv vorbereitet", sagte Bernardino in Frankfurt und fügte hinzu: "Wenn der Zinsanstieg graduell, langsam und Schritt für Schritt erfolgt, dann erwarte ich mit Blick auf die Marktstabilität keine sehr großen Probleme." Als Beispiel für einen verkraftbaren Zinsanstieg führte Bernhardino das Vorgehen der US-Notenbank an.

Österreich plant mit einigen EU-Ländern Aufnahmelager außerhalb der EU

Österreich arbeitet nach Angaben von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einer kleinen Gruppe von EU-Ländern an Plänen für Aufnahmelager für Flüchtlinge außerhalb der EU. "Ja, es gibt Bestrebungen, dass wir Schutzzentren außerhalb Europas schaffen, wo wir Flüchtlinge unterbringen können, wo wir Schutz bieten können, aber gleichzeitig nicht das bessere Leben in Mitteleuropa", sagte Kurz am Dienstagabend dem österreichischen Fernsehsender ORF.

Kurz hofft auf "Achse der Willigen" beim Grenzschutz in Europa

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hofft in der Debatte über eine Sicherung der EU-Außengrenzen auf eine "Achse der Willigen". Er setze auf eine regionale Zusammenarbeit zwischen Rom, Wien und Berlin, weil viele Flüchtlinge von Italien nach Deutschland wollten, sagte Kurz am Mittwoch in Berlin. "Wir brauchen eine Achse der Willigen", fügte der Bundeskanzler hinzu, dessen Land am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt.

Italiens Regierung bestellt Frankreichs Botschafter wegen Flüchtlingsstreit ein

Im Streit um das Flüchtlingsschiff Aquarius hat die italienische Regierung den französischen Botschafter einbestellt. Nach den "überraschenden" Äußerungen der französischen Präsidentschaft zu dem Schiff mit 629 Füchtlingen an Bord werde der französiscbe Botschafter Christian Masset um 10.00 Uhr erwartet, teilte das Außenministerium in Rom mit. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Italien wegen der Weigerung, die Flüchtlinge aufzunehmen, "Zynismus und Verantwortungslosigkeit" vorgeworfen.

Italiens Innenminister droht mit Absage des Treffens von Macron und Conte

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat gedroht, das Treffen zwischen seinem Regierungschef Giuseppe Conte und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron abzusagen, sollte sich Frankreich nicht für die jüngsten Äußerungen im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen entschuldigen. Träfen keine offiziellen Entschuldigungen ein, täte Conte gut daran, "nicht nach Frankreich zu gehen", sagte Salvini am Mittwoch vor Journalisten. Das Treffen ist für Freitag geplant.

Rutte ermahnt EU-Staaten angesichts der US-Politik zu Geschlossenheit

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat die EU-Staaten angesichts der gegenwärtigen Angriffe auf die multilaterale Weltordnung durch die USA zu Geschlossenheit aufgerufen. Diese Weltordnung habe Europa und der Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs großen Nutzen gebracht, sagte er am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Nun sei dieses System unter großen Druck geraten, wie noch nie in den vergangenen Jahrzehnten.

Söder unterbricht wegen Unionskrachs persönliche Werbetour

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat wegen des heftig aufgeflammten Unionsstreits um die Flüchtlingspolitik seine persönliche Werbetour unterbrochen. Eine für Mittwochabend in München geplante Veranstaltung der Reihe "Markus Söder persönlich" könne "aufgrund der aktuellen politischen Situation" nicht stattfinden, teilte die CSU-Pressestelle mit. Gremiensitzungen seien aber nicht geplant.

Seehofer erwartet noch diese Woche Gespräch mit Merkel

Im unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik setzt Bundesinnenminister Horst Seehofer auf ein baldiges Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU/CSU-Fraktion habe deutlich den Wunsch geäußert, dass es "zeitnah" ein Gespräch zwischen ihm und Merkel gebe, sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin. Für ihn heiße zeitnah "innerhalb dieser Woche", erklärte der CSU-Politiker. Darüber hinaus ging Seehofer auf den Streit mit Merkel nicht ein.

Ministerpräsident Günther kritisiert im Streit um Asylpolitik die CSU

Im unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sich hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) gestellt und die CSU kritisiert. "Ich empfehle allen, auf einen Überbietungswettbewerb mit der AfD zu verzichten", sagte der Günther am Mittwoch dem "Spiegel" mit Blick auf die Schwesterpartei CSU. "Ich bin mir sicher: Alle, die sich daran orientieren, werden am Ende bei Wahlen erfolgreich sein."

Merkel betont bei Integrationsgipfel "Grundlagen des Zusammenlebens"

Zum Auftakt des zehnten Integrationsgipfels im Kanzleramt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die "Grundlagen des Zusammenlebens" in Deutschland betont. Dazu gehöre an zentrale Stelle der in Artikel 1 des Grundgesetzes festgeschriebene Grundsatz "Die Würde des Menschen ist unantastbar", sagte Merkel am Mittwoch. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus dürften in der deutschen Gesellschaft keinen Platz haben.

Türkische Gemeinde kritisiert Fernbleiben Seehofers von Integrationsgipfel

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat das Fernbleiben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vom Integrationsgipfel kritisiert. Es wäre die erste Gelegenheit gewesen, miteinander zu reden, wie die Zukunft "dieser Einwanderungsgesellschaft" gemeinsam gestalten werden könne, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Gökay Sofuoglu, am Mittwoch im SWR.

Bundespolizei geht mit Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuserbande vor

Mit einer Großrazzia ist die Bundespolizei am Mittwochmorgen gegen eine Bande von mutmaßlichen Schleusern vorgegangen, die Ausländer mit arrangierten Scheinehen zu einem Aufenthalt in Deutschland verholfen haben sollen. Rund 300 Beamten hätten 27 Objekte in 14 Städten durchsucht, sagte eine Bundespolizeisprecherin in Pirna. Der Schwerpunkt der Aktion lag demnach habe im Raum Leipzig und Eilenburg in Sachsen.

26 Tschetschenen in Cottbus nach Streit unter Flüchtlingen festgenommen

Im brandenburgischen Cottbus ist es zu wiederholten und massiven Auseinandersetzungen zwischen mehreren Flüchtlingsgruppen gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden in der Nacht deshalb 26 Tschetschenen als Tatverdächtige in Polizeigewahrsam genommen. Aufgrund der Vielzahl an Auseinandersetzungen beorderten die Einsatzkräfte alle verfügbaren Kräfte der Polizeidirektion Süd, der Bereitschaftspolizei und einen Polizeihubschrauber in die Stadt.

Flüchtling versucht bei Abschiebung auf Polizisten zu schießen

Ein 30 Jahre alter Asylbewerber hat in Landshut beim Versuch seiner Abschiebung drei Polizisten verletzt. Dem aus Nigeria stammenden Mann sei es bei seinem Widerstand am Dienstag im Landratsamt gelungen, einem der Polizisten seine Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mit. Er habe mit der Waffe auf einen Polizisten gezielt und versucht zu schießen, dies sei ihm aber nicht gelungen.

Brüssel will Mittel für Militäreinsätze und Partner-Streitkräfte verdreifachen

Die EU-Kommission will die Mittel für europäische Militäreinsätze und die Ausrüstung von Partner-Streitkräften in Krisenregionen im kommenden Jahrzehnt verdreifachen. Die Behörde schlug am Mittwoch eine neue Europäische Friedensfazilität" mit einem Budget von 10,5 Milliarden Euro vor. Sie soll außerhalb des regulären EU-Haushaltes angesiedelt werden. Denn dessen Regeln verbieten Käufe von Waffen etwa für Partner-Truppen in Afrika.

Kreml begrüßt "direkten Dialog" zwischen Trump und Kim

Der Kreml hat nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un "den Beginn eines direkten Dialogs" gewürdigt. Ein derartiges Treffen könne nur begrüßt werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Wie auch immer die Ergebnisse des Gipfeltreffens aussähen, "erlauben sie zweifellos, die Spannungen auf der Halbinsel" zu verringern.

Trump-Kritiker Sanford verliert parteiinterne Vorwahl für US-

Nach einer heftigen persönlichen Attacke von US-Präsident Donald Trump kann der Abgeordnete Mark Sanford bei den Kongresswahlen im November nicht mehr für die Republikaner kandidieren. Sanford verlor in seinem Wahlkreis am Dienstag die parteiinterne Vorwahl gegen eine politisch weit rechts stehende Herausforderin, die von Trump unterstützt wurde. Wie US-Medien nach Auszählung fast aller Stimmen berichteten, bekam Katie Arrington 50,5 Prozent der Stimmen und Sanford nur 46,5 Prozent.

SPD setzt sich im Kabinett mit Brückenteilzeit durch

Das Bundeskabinett hat dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und zur Einführung einer Brückenteilzeit zugestimmt. Der Entwurf sieht vor, dass das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) um einen Rechtsanspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeit ergänzt wird, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Dieser Anspruch führt dazu, dass Arbeitnehmer nach einer Teilzeitphase wieder zu ihrer vorherigen Arbeitszeit zurückkehren können. Die SPD hatte diese Änderung gegen den Widerstand vor allem der CSU durchgesetzt.

Verbot mehrfacher sachgrundloser Befristungen grundsätzlich verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Verbot mehrfacher sachgrundlos befristeter Beschäftigungen bei demselben Arbeitgeber grundsätzlich bestätigt. Die "Verhinderung von Kettenbefristungen und die Sicherung der unbefristeten Dauerbeschäftigung als Regelbeschäftigungsform" trage der Pflicht des Staats zum Schutz der Beschäftigten und auch dem Sozialstaatsprinzip Rechnung, entschied das höchste deutsche Gericht in einem am Mittwoch in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss.

Fast jeder achte Minijobber arbeitet auf Abruf

In Deutschland arbeiten einer Studie zufolge insgesamt 4,5 Prozent der Beschäftigten auf Abruf. Bei Minijobbern beträgt der Anteil sogar 12,0 Prozent, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Dabei seien Beschäftigte, die auf Abruf arbeiten, weniger zufrieden als andere Arbeitnehmer, erklärten die Forscher.

Deutsche Treibhausgasemissionen dürften bis 2020 nur um 32 Prozent sinken

Deutschland wird sein Klimaziel für 2020 noch deutlicher verfehlen als bisher von der Bundesregierung erwartet. Dem am Mittwoch von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegten Klimaschutzbericht 2017 zufolge dürften die deutschen Treibhausgas-Emissionen bis dahin nur um etwa 32 Prozent unter dem Stand von 1990 liegen. Dass Deutschland sein eigentlich fest zugesichertes 40-Prozent-Reduktionsziel nicht erreicht, war lange klar - allerdings hatte die Regierung noch auf ein Minus von etwa 35 Prozent gesetzt.

Rheinland-Pfalz beschließt millionenschweres Hilfspaket für Unwettergeschädigte

Nach den schweren Unwettern der vergangenen Wochen hat die Landesregierung von Rheinland-Pfalz ein millionenschweres Hilfspaket für Geschädigte beschlossen. Allein für die Unterstützung bedürftiger Privatpersonen werden dreieinhalb Millionen Euro bereitgestellt, wie die Mainzer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Zusammen mit den Fördermöglichkeiten des Landes bei Schäden an Einrichtungen der Kommunen und den Förderprogrammen in den Landesressorts stehe damit umfangreiche Hilfe zur Verfügung.

USA

MBA Market Index Woche per 8. Juni -1,5% auf 365,3 (Vorwoche: 370,8)

MBA Purchase Index Woche per 8. Juni -1,5% auf 249,0 (Vorwoche: 252,8)

MBA Refinance Index Woche per 8. Juni -1,5% auf 992,2 (Vorwoche: 1.007,3)

