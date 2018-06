Siemens ziehen am frühen Mittwochnachmittag kräftig an. Im Handel wird auf einen Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg verwiesen. Dort soll es mit Verweis auf Kreise heißen, dass Siemens einen Verkauf des Gasturbinengeschäfts in Erwägung ziehe. Für die Siemens-Aktie geht es 1,7 Prozent nach oben.

June 13, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

