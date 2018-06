Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die leicht erhöhte Risikofreude der Marktteilnehmer im Anschluss an den Gipfel zwischen den USA und Nordkorea schlägt sich auch im leicht erhöhten Kurs des Euro gegenüber dem Yen nieder, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Ersterer verbleibe daher in seinem aufwärtsgerichteten Korrekturpfad, der nun steiler zwischen 128,25 und 132,10 EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262) (wichtiges Abgabeniveau dazwischen bei 130,65) verlaufe. ...

