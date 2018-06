Moskau - Die erste "Mega-WM" mit 48 Nationalteams findet 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt. Dies beschloss der FIFA-Kongress am Mittwoch in Moskau. Die gemeinsame Bewerbung aus Nordamerika setzte sich bei der Vergabe mit 134:65 Stimmen gegen Marokko durch.

Nach den Skandalen um die Vergabe der WM 2018 an Russland und 2022 an Katar stimmte nicht mehr die FIFA-Exekutive, sondern die Versammlung aller Mitgliedsverbände ...

