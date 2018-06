Berlin (www.anleihencheck.de) - Derzeit gibt es eine Reihe von Risiken an den Finanzmärkten, so Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom bei GAM Investments.Erstens hätten die Wahlen in Italien zu einer populistischen Regierung bestehend aus Linken und Rechten geführt, die eine gemeinsame Anti-EU-Einstellung eine. Viele Italiener hätten das Gefühl, in den zehn Jahren seit der globalen Finanzkrise im Stich gelassen worden zu sein. Daher sei es naheliegend, dass sie mit dem Stimmzettel Widerstand geleistet hätten gegen das Establishment in Italien und Europa. Angesichts der hohen Staatsverschuldung Italiens habe die neue Regierung die Märkte mit ihrer Ankündigung einer expansiven Finanzpolitik jedoch verunsichert. ...

