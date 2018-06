Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen waren fünf Emittenten mit EUR-Benchmarks am Primärmarkt aktiv, so Frederik Kunze und Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Bereits am vergangenen Mittwoch habe die Commerzbank einen Covered Bond (ISIN DE000CZ40MW3/ WKN CZ40MW) über EUR 1,0 Mrd. (Laufzeit: 5,25y) am Markt platziert, der zunächst mit ms -4 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet sei. Der Reoffer-Spread der vierten EUR-Benchmark-Emission der Commerzbank in 2018 sei bei ms -7 Bp gefixt worden. Das Orderbuch für den hypothekarisch-besicherten Pfandbrief habe sich final auf EUR 1,35 Mrd. summiert. Bei der geographischen Verteilung würden die größten Anteile auf Deutschland (57%) sowie die Benelux-Staaten (10%) entfallen. Mit Blick auf die Investoren würden Central Banks und Official Institutions (43%) sowie Banks (40%) die größten Gewichte aufweisen. ...

