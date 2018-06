Hier geht's zum Video

Was lange währt, wird endlich gut? Von wegen. Die zäh verhandelte Fusion der Stahlsparten von ThyssenKrupp und Tata Steel muss evtll nachverhandelt werden. Warum und was soll das bringen, Vivien Sparenberg von Vontobel? Fusionsbedingungen nachverhandeln - geht das? Und was, wenn es den Investoren von ThyssenKrupp nicht ausreicht? Wohin steuert die gebeutelte Aktie eines Unternehmens, das nicht zur Ruhe kommt? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg von Vontobel.