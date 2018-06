Köln (ots) -



Heiße Partyrhythmen von BB Thomaz vs. DJ Vince hinter historischen Mauern. Am Samstag, 21. Juli 2018, wird die über 100 Jahre alte Historische Schützenhalle Lüdenscheid zur Fetenzone der WDR 2 Hausparty. Verwandelt in eine einladende Wohnung mit Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer bietet sie mehr als 1.500 Partygästen Platz zum Tanzen, Quatschen und Feiern. Gastgeber des Abends sind die bekannten WDR 2 Moderatoren Marlis Schaum und Johannes Simon.



Für die richtigen Beats und eine volle Tanzfläche sorgt nicht nur DJ Vince mit Kylie Minogue, Ofenbach und Rea Garvey bis hin zu den klassischen Partykrachern, er liefert sich auch einen musikalischen Battle mit der Casting-Show-Finalistin BB Thomaz. Die beiden präsentieren eine Zeitreise mit den besten Partyhits, begleitet von Beatboxing, Tanz und Animation. Für spektakulären Projektionen auf drei Leinwänden sorgt VJ SAW feat. Maxi mit künstlerischen Visuals zur Musik.



Die Partygäste können im Wohnzimmer abrocken, sich zur Erinnerung vor dem WDR 2 VIP-Board fotografieren lassen oder auf dem Sofa im Fotoalbum der Gastgeber blättern. In den Regalen stehen die Lieblingsbücher der WDR 2 Moderatoren, auf den Sideboards liegen Zeitungen zum Schmökern. Und wer das WM-Finale nachspielen möchte, für den steht der WDR 2 LigaLive-Kicker bereit.



Die WDR 2 Hausparty ist eine prima Gelegenheit besondere Location in NRW kennenzulernen und die Moderatoren bekommen für die Hörerinnen und Hörer neben einer Stimme hier auch ein Gesicht.



Tickets gibt es ab 19. Juni, 10 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auch online. Speisen und Getränke sind nicht im Ticketpreis enthalten. Weitere Informationen: WDR 2 Hotline (0221 56789 222) und im Internet unter www.wdr2.de.



Location Schützenhalle Lüdenscheid Reckenstraße 6 58511 Lüdenscheid



Beginn Samstag, 21. Juli 2018, 20 Uhr



