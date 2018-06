Das Elektroauto Audi "e-tron" soll mit dem Heimenergiemanagement-System von SMA gekoppelt werden. Damit soll ein kostenoptimiertes Laden der Elektrofahrzeuge - auf Wunsch auch mit Solarstrom - ermöglicht werden. Im ersten Quartal 2019 wird die Lösung auf dem Markt verfügbar sein.Die SMA Solar Technology AG und Audi kooperieren künftig bei der Einbindung von Elektrofahrzeugen in das häusliche Energiemanagement. So soll das Modell "e-tron" des Ingolstädter Autokonzerns mit dem Heimenergiemanagement-System (HEMS) von SMA vernetzt werden, wie das Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch veröffentlichte. ...

