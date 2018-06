Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der spanische Modekonzern habe sich trotz der schlechten Bedingungen in Europa zu Jahresbeginn als robust erwiesen, schrieb Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Mittwoch. In den kommenden Quartalen winke eine zunehmende Geschäftsdynamik./ag/edh Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

2018-06-13/14:33

ISIN: ES0148396007