Gegen den IS-Terrorist Saleh A. ist nun ein Urteil gefallen. Der eingereiste Syrer muss für sieben Jahre in Haft.

Ein über die Balkanroute nach Deutschland eingereister Syrer ist als IS-Terrorist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den Mann am Mittwoch wegen Totschlags, Mitgliedschaft in zwei Terrorgruppen und Nutzung von Kriegswaffen schuldig.

Saleh A. hatte sich in Paris 2016 der Polizei gestellt und behauptet, von der Führung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Auftrag für einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt erhalten zu haben.

Angeblich sollten sich zwei Selbstmordattentäter an einem belebten Wochenende in Menschenmengen in die Luft sprengen. Weitere Terroristen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...