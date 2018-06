Das Bundesverkehrsministerium lässt die Verhängung einer Geldbuße gegen Daimler wegen möglicher Manipulationen der Abgassteuerung von Dieselfahrzeuge offen. "Über das Thema Ordnungsgeld ist bei dem Treffen am Montag zwischen den Minister und Daimler-Chef Zetsche nicht gesprochen worden", sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin.

