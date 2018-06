Wiesbaden (ots) - Seit 2015 sind Nicht-KMU zur Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 verpflichtet. Nach dem ersten Energieaudit muss dieses mindestens alle vier Jahre wiederholt werden. Ein Energieaudit ist somit eine wiederkehrende Pflicht, die Sie dabei unterstützt die Energieeffizienz in Ihrem Unternehmen stetig zu verbessern. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, Ihr Folge-Energieaudit bereits jetzt fristgerecht durchzuführen und den zeitlichen Aufwand zu reduzieren.



Ob aus gesetzlicher Pflicht oder eigener Motivation - holen Sie mit uns zusammen das Maximum aus Ihrem Energieaudit! Nachfolgend stellen wir unsere individuellen Umsetzungsmöglichkeiten vor. Alle drei Optionen erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16247-1 und senken langfristig Ihren Energieverbrauch und steigern somit die Energieeffizienz Ihres Unternehmens.



Option 1: 16247-1 AUDIT Standard Vollumfänglich nach den Anforderungen der DIN EN 16247-1 und den gesetzlichen / behördlichen Auflagen



Option 2: 16247-1 AUDIT inkl. Detaillierte Lastganganalyse Schaffen Sie mit einer Lastganganalyse ein wirksames Kontroll- und Steuerungsinstrument für Ihr Energiemanagement!



Option 3: 16247-1 AUDIT inkl. Option 2 und messwertbasierter Analyse Umfassende Erfüllung der Messanforderungen z.B. Messung der Heizungs- oder Lüftungsanlage zur Bestimmung des optimalen Betriebspunkts!



Frühbucher-Vorteil



Sichern Sie sich schon jetzt einen Termin für Ihr Folge-Energieaudit 2019 und erhalten Sie eine detaillierte Lastganganalyse KOSTENFREI dazu.



Lassen Sie sich von unseren Experten beraten welche Option am Besten zu Ihnen passt. Gerne beraten wir Sie auch zu weiteren Auditschwerpunkten, um individuelle Einsparpotentiale heben zu können.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie uns auf der EM-Power an Stand C2.617 oder kontaktieren Sie uns direkt über info@tenag.de für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot.



Pressekontakt: Veronika von Vegesack 0611-2623950 veronika.vonvegesack@tenag.de