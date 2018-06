Hier geht's zum Video

Seit dem 11. Juni hat die Cebit ihre Pforten geöffnet. Alles was das Technikerherz begehrt wird vorgestelt und auch einen Blick in die Zulunft gewährleistet. Auf diese Trends sollten Sie jetzt setzen.... Egal ob Augmented Reality, Autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz und Roboter - Das ist lange keine Science Fiction mehr. Welche Einzelwerte jetzt spannend sind und ob sich jetzt nach dem Erreichen neuer Allzeithochs bei Nasdaq und TecDax noch ein Einstieg lohnt, erfahren Sie in dieser Sendung.