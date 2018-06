In Dublin trifft sich die Kryptobranche zum Klassentreffen. Die "MoneyConf" zeigt eine kritikresistente Branche auf der Suche nach sich selbst.

"Es ist erstaunlich zivilisiert", sagt Emmet Ryan. Der irische Tech-Reporter ist nicht das erste Mal auf der "MoneyConf", aber noch nie hat er das Klassentreffen der Kryptobranche als so erwachsen erlebt wie in diesem Jahr. "Früher wurde ich alle drei Meter angesprochen, ob ich nicht dort oder dort investieren will. Das ist vorbei, die Branche konsolidiert sich", urteilt er.

Schon der Konferenzort strahlt Solidität aus. Man trifft sich in der "Royal Dublin Society" hinter einer steinernen Tempelfassade, die Ausstellungshalle überspannen historische Eisenträger. Gekommen ist das Who is Who der Branche: Rund 5.000 Teilnehmer aus 80 Ländern sind angemeldet, darunter Vertreter der großen Bitcoin-Börsen, Blockchain-Start-ups und Finanztechnologie-Unternehmen. Von einer Krise will an den Ständen niemand etwas wissen.

Dabei hat die Kryptobranche harte Monate hinter sich: Einbrüche bei Bitcoin-Börsen, Betrugsfälle bei virtuellen Börsengängen (ICOs), kritisch agierende Aufseher - zahlreiche Hiobsbotschaften haben Anleger und Geschäftspartner verunsichert. Allein in den Tagen der "MoneyConf" hat der Kurs der wichtigsten Kryptowährung Bitcoin über 1.000 Dollar verloren auf rund 6.500 Dollar.

In Dublin sollen derlei Probleme nicht irritieren. "Ich weiß ja, ihr Journalisten schreibt lieber über negative Sachen", sagt etwa Ethereum-Mitgründer Joseph Lubin. "Aber ich habe keinerlei Sorge, dass das Krypto-Ökosystem in Gefahr ist. Dafür ist die Blockchain-Technologie viel zu spannend."

Sarah Friar, Finanzvorstand bei Square, dem schnell wachsenden US-Zahlungsnetzwerk, stellt klar, dass man nicht zurückschauen wolle. Zu viel Potenzial liege in der kommenden Disruption. "Ob im Handel, in der ...

