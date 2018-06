BHP Billiton hat in den vergangenen Wochen einen klaren Kaufkurs geschafft. Die Aktie ist seit Anfang April unterwegs darin, ausgehend von etwa 16 Euro den Aufstieg in wesentlich höhere Regionen zu realisieren. Die Kurse sind auf dem Weg zu 20 Euro binnen weniger Wochen nicht mehr aufgehalten worden. Gerade am Dienstag ging es zwar etwas zurück, die Linie bei 20 Euro jedoch hält noch immer relativ gut. Die Unterstützung zu bestätigen würde bedeuten, dass die Chancen in den kommenden Wochen sich ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...