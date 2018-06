1164te Ausgabe der Formationstrader "Sektion US-Märkte & Indizes

Der Leitindex wartet auf die heutige FED-Sitzung

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Vor einer US-Notenbank (FED) Sitzung ist es an den Märkten meist ruhiger. So sollte es auch heute sein. Um 20:00 Uhr tagt heute die FED. Eine Zinserhöhung ist sicher und eingepreist. Interessanter werden mögliche Aussagen zur Stärke der Anleiheverkäufe sein (Schrumpfung der FED-Bilanz). Würden sie diese weniger stark fortgeführt, könnte dies den Dollar schwächen und zu einer kurzfristigen Reaktion bei den Aktienmärkten führen.

Der S&P 500 ist bereits in den vergangenen 2 Handelstagen in eine abwartende Haltung übergegangen. Ein Pullback an die 2.737-2.750er Marke daher sollte nicht überraschen. Der kurzfristige Aufwärtstrend würde damit nicht gefährdet und auch die Indikatoren geben weiterhin grünes Licht für steigende Kurse. Zielmarke ist die 2.800. Spätestens an dieser Marke dürfte es zu einer Gegenreaktion und Gewinnmitnahmen kommen. Eine Konsolidierung über mehrere Tage knapp unterhalb dieser Zielmarke wäre optimal, um Kraft zu sammeln. Denn nur so ist das Erreichen der nächsten Ziele bei 2.830 und 2.873 realistisch.

Der kurzfristige Trend bleibt damit aufwärtsgerichtet, solange die 2.667 nicht unterschritten wird.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.789;

WST2: 2.800;

WST3: 2.840;

WST4: 2.872

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.754;

UNST2: 2.735;

UNST3: 2.700/2.710

UNST4: 2.675;

UNST5: 2.647;

UNST6: 2.600/2.612;

UNST7: 2.585;

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter sg@formationstrader.de .

Silvio Graß

Über den Autor:

Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.

Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich "alternativer Investments" und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.

Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und "Proprietary-Trading" Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.

Silvio Grass

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de