Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche wird vor allem auf die Notenbanksitzungen der EZB und der FED zu achten sein, so die Analysten der Nord LB.Das FX Segment habe zweifellos hinreichend Zeit gehabt, um sich auf eine weitere Straffung der geldpolitischen Ausrichtung in den USA vorzubereiten. Die US-Notenbank dürfte mittlerweile einen sehr akuten Handlungsbedarf sehen. Nicht nur der Devisenmarkt rechne fest mit einer weiteren Leitzinsanhebung durch das FOMC. Damit würde die obere Grenze der FED Funds Target Rate dann auf immerhin schon 2,00% steigen. Dies wäre ein auch psychologisch wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Normalisierung der von den Zentralbankern in Washington verfolgten geldpolitischen Strategie. Die Liquidität im US-Dollarraum würde von der FED damit also weiter verteuert werden, was der Währung der Vereinigten Staaten grundsätzlich helfen dürfte. ...

