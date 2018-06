Der GBP/USD bleibt mit der frühen amerikanischen Sitzung im Verlust, während es auf die US Daten keine nennenswerte Reaktion gab. Heute wurde das GB CPI veröffentlicht, welches sich in die enttäuschenden britischen Daten einreihte und somit steht das britische Pfund auch am Mittwoch unter Abwärtsdruck. Der Verkaufsdruck ließ vor der 1,3300 nach und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...