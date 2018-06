Das kalifornische Unternehmen kündigte zudem an, künftig seine Photovoltaik-Anlagen wieder über eigene Geschäfte und online zu verkaufen. Die Partnerschaft mit Home Depot soll beendet werden.Tesla CEO Elon Musk hat am Dienstag bereits zuvor bekanntgewordene Informationen bestätigt, wonach das Unternehmen sich von neun Prozent seiner Mitarbeiter trennen will. Es sei Teil einer "unternehmensweiten Restrukturierung". Die Entlassungen werden "fast komplett" bezahlte Angestellte betreffen und keine Mitarbeiter in der Produktion einschließen, die die Elektrofahrzeuge des kalifonischen Autobauers herstellen. ...

