=== *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai 07:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1H, Ehningen 07:40 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1H, Halle/Westfalen *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj 09:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Kongress (seit 13.6.), Rede von Bundes- umweltministerin Schulze (12:50), Berlin 10:00 DE/MLP SE, HV, Wiesloch 11:00 DE/Cancom SE, HV, München *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Riga *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 *** 16:00 US/Lagerbestände April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 17:00 RU/Fußball-WM-Eröffnungsspiel - Gruppe A: Russland - Saudi-Arabien, Moskau 22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose - DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK (am Nachmittag) nach Treffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, Berlin - EU/Ausschuss für Handelshemmnisse, Entscheidung über Gegenzölle im Stahlstreit mit den USA, Brüssel ===

