Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) haben europafreundliche Töne aus Italien die Anspannung der Anleger etwas gelindert. Dax und EuroStoxx50 lagen am Mittwoch jeweils 0,3 Prozent im Plus bei 12.880 beziehungsweise 3484 Punkten. Auch an der Wall Street zeichnete sich am Nachmittag eine freundliche Eröffnung ab. Unter Investoren galt als...

