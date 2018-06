Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Hohe Vertreterin Federica Mogherini und die EU-Kommission haben heute (Mittwoch) Elemente für eine umfassende EU-Strategie zur Bekämpfung illegaler Schusswaffen, Kleinwaffen und leichter Waffen vorgeschlagen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission: Illegale Waffen tragen weltweit zu Terrorismus und Konflikten bei und untergraben so die Bemühungen der EU um humanitäre Hilfe, Entwicklung und Stabilisierung in Teilen ihrer Nachbarschaft und in Afrika. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...