BERLIN (Dow Jones)-Fehlstart für die neue Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Nach einer in einem Bericht aus ihrer Sicht falsch wiedergegebenen Forderung nach einem schnelleren Kohleausstieg muss Marie-Luise Wolff zurückrudern. "Das habe ich nie so gesagt", erklärte Wolff vor Journalisten auf dem Jahreskongress ihres Verbandes in Berlin.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hatte gemeldet, dass Wolff für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle plädiert. Der Bericht hatte bei den großen Energieversorgern mit Kohlekraftwerken für Wirbel und Widerspruch gesorgt, die auch Mitglied des BDEW sind. Sie habe, so Wolff, vielmehr erklärt, dass die neuen Klimaziele der großen Koalition einen rascheren Umbau des Kraftwerkspark erforderlich machten.

"Diese (Klima-) Ziele müssen wir unter einen Hut kriegen, und da ist es entscheidend, dass der Kohleausstieg nicht zu spät kommt", wurde Wolff von der FAZ zitiert.

