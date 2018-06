-- Lichthersteller strebt stärkere strategische Beziehungen zu seinen Distributoren und Steigerung des Umsatzes an --

CINCINNATI (USA), 13. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce Datalliance gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit STANDARD Products Inc., einem kanadischen Beleuchtungshersteller, eine Vereinbarung zur Nutzung seiner Plattform zur lieferantengesteuerten Bestandsverwaltung (https://www.datalliance.com/what-is-vmi) (Vendor Managed Inventory, VMI) abgeschlossen hat. STANDARD schließt sich einer wachsenden Anzahl von führenden Industrieunternehmen an, die VMI implementieren, um die Beziehungen zu seinen Distributoren besser zu verwalten und die Lagerinvestitionen zu optimieren.

David Nathaniel, CEO von STANDARD, sagte in einem Statement zu VMI (http://www.canadianelectricalwholesaler.ca/scene/2009-standard-signs-vendor-management-inventory-agreement): "Da sich die Beleuchtungstechnologie und die entsprechenden Produkte so schnell ändern, steigert die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Produkte und Mengen auf Lager haben und ihr Bestand aktuell ist, sowohl den Umsatz als auch den Gewinn."

Tom Hoar, Industrial Sales Director bei TrueCommerce Datalliance, sagte: "STANDARD bietet seinen Distributoren bereits hervorragende Beleuchtungsprodukte an. Durch den Einsatz unserer VMI-Plattform hat das Unternehmen besser im Griff, was ihre Händler brauchen, ohne sie mit zu viel Lagerbestand zu versorgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die am meisten nachgefragten Produkte immer verfügbar sind. Darüber hinaus wird der Bestellprozess für die Distributoren optimiert. Und so bauen industrielle Zulieferer stärkere Geschäftsbeziehungen auf."

Die frühen Phasen eines VMI-Programms sind entscheidend für einen Lieferanten, der ein VMI-Programm startet (https://www.datalliance.com/what-is-vmi/vmi-for-suppliers). Hoar kommentierte dies wie folgt: "Sobald ein Vertrag unterzeichnet ist, beginnt unser Team mit der gründlichen Reinigung der Produktdaten eines Lieferanten, um sicherzustellen, dass alle, einschließlich der Vertriebspartner, die gleichen Informationen erhalten. Dies ermöglicht es unserem Team, einen Lieferanten und seine Vertriebshändler bei der Festlegung von Leistungsindikatoren und -erwartungen zu unterstützen, mit denen letztendlich der Erfolg des Programms beurteilt wird. Wir freuen uns darauf, die Zahlen zu sehen."

TrueCommerce Datalliance ist Teil von TrueCommerce, einem globalen Anbieter von Konnektivitäts- und Integrationslösungen für Handelspartner. Mit seinen einheitlichen Handelsdienstleistungen (https://www.truecommerce.com/foundry) und -anwendungen verbindet TrueCommerce Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme über ein weltweites Handelsnetzwerk, dem mehr als 92.000 miteinander verbundene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister angehören.

Über TrueCommerce:

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden, mit ihnen zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Connect. Integrate. Accelerate.

Weitere Informationen über TrueCommerce Datalliance erhalten Sie unter www.datalliance.com (http://www.datalliance.com/).

Über STANDARD:

STANDARD Products Inc., mit Hauptsitz in Montreal, ist ein in Privatbesitz befindliches Familienunternehmen, das über den professionellen Elektro- und Beleuchtungskanal eine vollständige Palette von Beleuchtungslösungen für die nordamerikanischen Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilienmärkte anbietet. Diese Lösungen ermöglichen es Endbenutzern, die Lichtqualität und das Gesamtambiente ihrer Räume zu verbessern und gleichzeitig Wartungs-, Energie- und Betriebskosten zu reduzieren.

Um mehr über STANDARD zu erfahren, besuchen Sie bitte www.standardpro.com (http://www.standardpro.com/).

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

