Vor dem Zusammenschluss der Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und Tata Steel gibt es noch Zoff um die Bewertung der beiden Teile. Eigentlich sollte es eine Partnerschaft unter Gleichen werden, aber bei Tata ging es zuletzt bergab.

In der heißen Phase der Verhandlungen für einen Zusammenschluss der Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und Tata Steel gibt es immer noch Streitpunkte. Nach den Angaben von mehreren mit den Gesprächen vertrauten Personen wird unter anderem noch um die Bewertung der beiden Teile gerungen. Das Bündnis war eigentlich als Partnerschaft unter Gleichen geplant, doch die Geschäfte der beiden Stahlschmieden entwickelten sich zuletzt unterschiedlich. Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp sollte am Mittwoch deshalb auch darüber beraten, wie die so entstandene Bewertungslücke ausgeglichen werden könne, sagten die Insider. Es seien mehrere Optionen im Gespräch. Mit einer Entscheidung über das Joint Venture sei aber noch nicht zu rechnen. Der Konzern und Tata lehnten eine Stellungnahme ab.

