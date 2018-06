Die türkische Währung ist zum Spielball der Interessen und politischen Umstände geworden. Ein Grund sind die knappen Umfragen zur Präsidentschaftswahl Ende Juni.

Als der türkische Staatschef Erdogan bekanntgab, die Wahlen zur Präsidentschaft und für das Parlament in seinem Land um 17 Monate vorzuziehen, gab es von internationalen Investoren eine Art stillen Applaus. Keine Anlegerfirma äußerte sich öffentlich.

Doch die türkischen Finanzmärkte machten in den Stunden nach Erdogans Ankündigung einen Satz nach oben: Die Börse kletterte, die Lira notierte fester, und die Geschäftsaussichten wurden positiver bewertet. Anders gesagt: Die Wirtschaft rechnete mit einem Sieg Erdogans - und freute sich anscheinend darüber.

Doch jetzt scheinen sich Unternehmer, Investoren und Spekulanten nicht mehr so sicher zu sein. Die türkische Lira befindet sich auf Abwärtskurs - mal wieder. Einer der Gründe: die Umfragen zur Parlaments- und Präsidentschaftswahl am 24. Juni.

Am Mittwoch sackte die Lira zum US-Dollar um rund zwei Prozent ab. Lag der Wechselkurs am späten Dienstagabend zum New Yorker Handelsschluss bei rund 4,59 Lira pro Dollar, fiel der Wert am Mittwoch auf 4,69 Lira pro Dollar. Insgesamt hat die türkische Währung seit Jahresbeginn mehr als ein Fünftel zum Greenback verloren.

Dazu geführt haben unter anderem Aussagen Erdogans. Der hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die Zentralbank stärker kontrollieren zu wollen. Außerdem bekräftigt er regelmäßig seine Präferenz einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik. Stabilität an den Finanzmärkten ist für ihn Nebensache.

Diese Aussagen verunsicherten Investoren auf der ganzen Welt, die Lira geriet in einen Abwärtsstrudel, von dem sie sich bis heute nicht erholt hat. ...

