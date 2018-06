Winterthur (ots) - Als Marktführer im Akustik- und Wärmemanagement

für Fahrzeuge ist es Ziel von Autoneum, auch im Bereich Corporate

Responsibility (CR) neue Massstäbe in seinem Industrieumfeld zu

setzen. Dieser Verpflichtung entsprechend hat das Unternehmen seine

Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Ethik 2017 weiter

verbessert. Der Corporate Responsibility-Bericht 2017 bietet einen

Überblick über die wichtigsten Aktivitäten sowie die Ergebnisse des

vergangenen Jahres und stellt die Corporate Responsibility-Strategie

2025 vor, die eine Reihe von ambitionierten, konzernweit

umzusetzenden Zielen umfasst.



Autoneum setzt sich mit Nachdruck für den Umweltschutz ein und

investiert stark in öko-effiziente Herstellungsprozesse. Im Jahr 2017

konnte die Energieintensität dank einer konsequenten Umsetzung von

Energiesparprogrammen um 3.4% reduziert werden. Gleichzeitig hat

Autoneum die im Rahmen der Komponentenfertigung entstehenden

CO2-Emissionen um 2.1% gesenkt. Zudem hat das Unternehmen seine

Recyclingkapazitäten weiter ausgebaut, wodurch das Volumen

wiederverwerteter Abfälle signifikant um 24.2% gesteigert werden

konnte.



Für Autoneum als produzierendes Unternehmen haben die Gesundheit

und Sicherheit der Mitarbeiter höchste Priorität. Entsprechend wurden

2017 die weltweiten Schulungsprogramme zur verhaltensbasierten

Sicherheit ("Behavior-Based Safety") fortgesetzt, wodurch sich die

wichtigsten Arbeitsschutzkennzahlen weiter verbesserten. Ausserdem

führten die vier Business Groups Europe, North America, Asia und

SAMEA eine umfassende Evaluation der Arbeits-bedingungen durch und

definierten insgesamt 94 Projekte zu den Themen Arbeits- und

Maschinensicherheit, Ergonomie, Temperatur, Beleuchtung, Luftqualität

und Lärm. Die Projekte werden 2018 sukzessive umgesetzt.



Autoneum ist bestrebt, seine gesellschaftliche Verantwortung in

allen Geschäftsbeziehungen wahrzunehmen. Dementsprechend erweiterte

das Unternehmen 2017 sein Compliance-Trainingsprogramm und

adressierte dabei Themen wie den Verhaltenskodex und

Cyber-sicherheit. Zudem engagierten sich die weltweiten Standorte des

Unternehmens in rund 100 sozialen Projekten, an denen 1100

Mitarbeiter aktiv teilnahmen.



2017 markiert gleichzeitig einen Meilenstein in der Entwicklung

von Autoneum: Basierend auf einer Analyse aller CR-Handlungsfelder

hat das Unternehmen die Corporate Responsibility-Strategie 2025 mit

ambitionierten und konzernweiten Zielen in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Ethik definiert und 2018 verabschiedet. Beispielsweise

möchte Autoneum den Frauenanteil in Führungspositionen auf 30%

erhöhen, alle Zulieferer zur Einhaltung des Verhaltenskodex für

Lieferanten verpflichten und die Deponieabfallmengen um 50%

verringern. Der Corporate Responsibility-Bericht 2017 enthält eine

vollständige Übersicht aller Ziele.



Autoneum bietet eine Vielzahl von multifunktionalen und

leichtgewichtigen Komponenten für Lärm- und Hitzeschutz im Fahrzeug

an, die sich durch einen hohen Anteil an wiederverwerteten Fasern und

Materialien auszeichnen. Bereits im Innovations- und

Produktenwicklungsprozess werden Nachhaltigkeitskriterien

berücksichtigt und die Ökoeffizienz der Produkte optimiert. Die

Produkte von Autoneum tragen unter anderem zur Lärmreduzierung und

zur Gewichtsreduktion von Fahrzeugen bei, was zu einem entsprechend

geringeren Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoss führt. Damit

unterstützt Autoneum Fahrzeughersteller dabei, zunehmend

restriktivere Umweltvorschriften zu erfüllen und die wachsende

Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen abzudecken.



Der Corporate Responsibility-Bericht 2017 (nur in Englisch) kann

unter https://www.autoneum.com/de/corporate-responsibility/

heruntergeladen werden.



