Martin Brudermüller, 1961 in Stuttgart geboren, ist bei BASF nicht nur Vorstandsvorsitzender, sondern auch Chief Technology Officer. In den kommenden Jahren möchte er in Ludwigshafen vor allem Innovationen antreiben.

Martin Brudermüller - ein Leben lang BASF

Brudermöller schloss 1985 sein Chemie-Studium in Karlsruhe mit Diplom ab und promovierte nur zwei Jahre später. 1988 trat er seine erste Arbeitsstelle als Laborchemiker bei BASF in Ludwigshafen an. Dem Chemiekonzern blieb er ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...