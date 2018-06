Ethereum, das beliebte Kryptowährungs- und Blockchain-System, basiert auf der Verwendung von Tokens, die gekauft, verkauft oder gehandelt werden können. Es gibt mehrere verschiedene Token, die in Verbindung mit Ethereum verwendet werden können und diese unterscheiden sich auch von Ether, der eigentlichen Währung der Ethereum-Blockchain. Die Token stellen in diesem Fall digitale Vermögenswerte dar, an die verschiedene andere Werte gekoppelt werden können. So können sie unterschiedliche Vermögenswerte ...

